Рябков сообщил о разочарованности России сигналами Запада перед встречей по безопасности

Москва, 9 января. Россия не удовлетворена полученными от западных стран сигналами накануне переговоров в сфере безопасности. С таким заявлением выступил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности и заседание совета Россия — НАТО состоятся 9-10 января в Женеве. Также в Вене проведут переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже», — подчеркнул Рябков в беседе с РИА Новости.

Ранее министры иностранных дел НАТО провели экстренную видеоконференцию, посвященную рассмотрению инициатив РФ по гарантиям безопасности. Они попытались выстроить единую стратегию перед заседанием Москвы и Альянса.