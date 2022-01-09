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Рябков сообщил о разочарованности России сигналами Запада перед встречей по безопасности

Политика
Рябков сообщил о разочарованности России сигналами Запада перед встречей по безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 9 января. Россия не удовлетворена полученными от западных стран сигналами накануне переговоров в сфере безопасности. С таким заявлением выступил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности и заседание совета Россия — НАТО состоятся 9-10 января в Женеве. Также в Вене проведут переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже», — подчеркнул Рябков в беседе с РИА Новости.

Ранее министры иностранных дел НАТО провели экстренную видеоконференцию, посвященную рассмотрению инициатив РФ по гарантиям безопасности. Они попытались выстроить единую стратегию перед заседанием Москвы и Альянса.

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