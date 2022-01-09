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Россия планирует расширить влияние на топливный рынок Азии за счет железнодорожных войск

  /   Обновлено: 09 января 2022 10:02
Экономика
Россия планирует расширить влияние на топливный рынок Азии за счет железнодорожных войск
pixabay.com

Москва, 9 января. Одним из вызовов для отечественной экономики стала ограниченность пропускной способности ключевых восточных железнодорожных путей, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Эту проблему могут решить железнодорожные войска, сообщает РИА Новости.

Старые проекты обновления железнодорожных магистралей были под разными предлогами отклонены. Однако государство высоко оценивает перспективы азиатских рынков, поэтому РЖД выдвинула еще три предложения по модернизации. Сообщается, что на их реализацию потребуется порядка 3 триллионов рублей.

Нехватка финансирования и пертурбаций на отечественном рынке угля препятствуют своевременному обновлению инфраструктуры. Однако существует и положительный опыт. Железнодорожные войска успешно возводят новые объекты на 340-километровом участке БАМа между станциями Улак – Февральск. Армия не препятствует основному движению на путях и почти в два раза опережает установленный график.

Президент России Владимир Путин ранее запретил переносить сроки модернизации БАМа и Транссиба. Он допустил привлечение военных железнодорожников в случае нехватки строителей.

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железная дорога экономика россии транссиб бам железнодорожные войска
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