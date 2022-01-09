«Этот день в истории». Что произошло 9 января, праздники, факты, люди

Интересные факты, важные события и необычные праздники. Все это вы найдете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня профессиональный праздник отмечают постановщики танцев. Овладеть навыком хореографии можно в специализированных институтах. Процесс займет от трех до шести лет.

В 1969 году прошел первый испытательный полет самолета «Конкорд». Это сверхзвуковое воздушное судно, оно могло долететь от Нью-Йорка до Лондона за два часа 55 минут. Но около 20 лет назад авиалайнер перестали использовать.

Привычные нам бумажные купюры появились в России лишь в 1769 году. Инициатором производства не металлических денег стала императрица Екатерина II. Наминал ассигнаций составил 25, 50, 75 и 100 рублей.

О том, какой американский президент родился 9 января, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».