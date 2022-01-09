Миротворцы ОДКБ от России взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане

Москва, 9 января. Российские миротворцы из состава миротворческих сил ОДКБ взяли под охрану жизненно важные объекты на территории Казахстана.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что после прибытия в Казахстан миротворцы совершили марш к местам дислокации. Отмечается, что после уяснения обстановки российский миротворческий контингент приступил к выполнению задач.

Подчеркнем, что несколько дней назад Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан миротворческие силы для охраны стратегических объектов и оказания помощи местным правоохранителям. В их состав вошли представители Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.

Ранее в МИД РФ заявили, что отправка миротворцев была осуществлена на законном основании. Там подчеркнули, что только после того, как развитие ситуации в Казахстане указало на наличие внешних угроз, страна использовала процедуры обращения в ОДКБ.