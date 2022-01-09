Эксперт Жар перечислил неочевидные способы экономии при эксплуатации авто

Москва, 9 января. Эксплуатация автомобиля сегодня, когда дорожают машины, запчасти и топливо, превращается в очень затратное предприятие. На этом фоне перед водителями становится вопрос, как сэкономить на использовании транспортного средства. На него постарался ответить в беседе с «Праймом» автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.

Он обратил внимание автовладельцев, что экономии можно добиться, используя правильные режимы движения.

«Водитель должен управлять автомобилем плавно, без рывков, резких разгонов и торможений. Если это механика, то своевременно переключать передачи: в повышающем режиме, набрав установленное количество оборотов двигателя; в понижающем — при падении оборотов ниже рабочих величин», — отмечает эксперт.

Кроме того, необходимо учитывать, что внезапное ускорение машины увеличивает расход топлива вдвое. Еще одним нюансом является прогрев автомобиля перед началом движения, для этого достаточно трех-пяти минут.

«Прогрев до рабочей температуры с целью экономии топлива осуществляется при движении автомобиля при низких нагрузках», — говорит автоэксперт.

При этом россиян, желающих приобрести новый автомобиль, эксперты предупреждают, что цены на машины в 2022 году продолжат расти. Причина этому — дефицит транспортных средств, который наблюдался с лета 2020 года и сохранится до конца текущего года.