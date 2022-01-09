Болдуин рассказал о расследовании его участия в смерти оператора Галины Хатчинс

Лос-Анджелес, 9 января. Голливудский актер Алек Болдуин ответил на обвинения в несоблюдении требований следствия после инцидента на съемках вестерна и рассказал о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Болдуин по-прежнему находится в центре расследования смерти оператора Галины Хатчинс, застреленной на съемках фильма «Ржавчина» в октябре прошлого года. Артист рассказал о работе следствия в Instagram после появления новостей о том, что он отказался передать полиции свой смартфон.

«Любое предположение о том, что я не выполняю просьбы, приказы, требования следствия или ордера на обыск, это чушь собачья», — заверил актер.

По словам Болдуина, расследование — процесс, поэтому следователи должны сделать запрос в штат, где он живет. Лишь в этом случае они могут получить ордер для изъятия телефона кинозвезды. Болдуин подчеркнул: правоохранительные органы не могут просто получить доступ к личным перепискам или фотографиям человека. При этом актер отметил, что полностью сотрудничает со следствием.

Ранее Болдуин высказывался о судьбе фильма «Ржавчина». Актер уверен, что работу над картиной следует продолжить.