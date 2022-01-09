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Перегрев аккумулятора смартфона может привести к снижению срока работы устройства

  /   Обновлено: 09 января 2022 09:53
Технологии
Перегрев аккумулятора смартфона может привести к снижению срока работы устройства
pixabay.com/PD

Москва, 9 января. Перегревание аккумулятора смартфона может привести к снижению срока его службы, поэтому важно этого не допускать. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Батарея телефона может нагреваться при включении мощных приложений и игр, а также при открытии большого числа вкладок в фоновом режиме. Во время зарядки устройства рекомендуется не использовать плотные чехлы, заявил специалист. Важно вынимать зарядное устройство смартфона из розетки при его нагревании, информируют «Известия».

В среднем срок службы аккумулятора составляет от одного до трех лет, заявил управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Марк Шерман. По его словам, лучше не оставлять гаджеты на зарядке длительное время.

Ранее сообщалось, что смартфон небезопасно заряжать в течение ночи. Существует риск короткого замыкания, предупредила маркетинг-менеджер компании Ireland Светлана Муреева.

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