Париж, 9 января. Журналист французского издания Le Monde проанализировал реакцию США на внешнюю политику России и пришел к неутешительным для Запада выводам.

Автор статьи напомнил о «мюнхенской речи» президента России Владимира Путина, произнесенной им еще в 2007 году. В результате все произошло точно, как он говорил, но США оказались явно не готовы к такому маневру российского лидера.

«На протяжении 30 минут он высказывал упреки, критиковал "однополярный мир" во главе с США, обвинял НАТО в том, что оно разрослось "до самых границ", несмотря на "гарантии", предоставленные в 1990 году», — пишет Le Monde.

kremlin.ru / Администрация президента России

Колумнист указал, что сейчас Вашингтону остается только и делать, что действовать по обстановке, тогда как Россия в действительности готова противостоять расширению НАТО на восток.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга заявил, что США готовы к обсуждению с Россией вопроса ограничений масштабов военных учений. Прогресс также возможен в переговорах, связанных с неразмещением американских ракет на территории Украины. Несмотря на это, Вашингтон никогда не станет выполнять требования Москвы, которые лишают НАТО принципа открытых дверей добавил он.