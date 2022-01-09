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Михаил Мурашко поделился своими секретами здорового образа жизни

  /   Обновлено: 09 января 2022 09:39
Общество
Михаил Мурашко поделился своими секретами здорового образа жизни
roszdravnadzor.ru  /  Росздравнадзор

Москва, 9 января. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о главных правилах и секретах своего здорового образа жизни.

Министр здравоохранения привык каждый новый день начинать с утренней зарядки и полезной каши. В первую очередь Мурашко назвал овсяную, которая найдется на любой кухне. При этом иногда он отдает предпочтение гурьевской крупе, шикарной, по словам политика, но очень калорийной.

Глава Минздрава отметил, что любит пить на завтрак кипрей — иван-чай с добавлением ромашки. Кроме того, доктор посоветовал научиться чувствовать свой организм, который зачастую дает нужные сигналы, передает «Российская газета».

Ранее Михаил Мурашко выразил надежду, что в наступившем 2022 году пандемии коронавирусной инфекции придет конец. Однако для этого необходимо участие каждого человека, заявил он.

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