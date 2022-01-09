МИД России подтвердил законность отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

Москва, 9 января. Отправка миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан была осуществлена на законном основании. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Только после того, как развитие ситуации в Казахстане указало на наличие внешних угроз, казахстанская сторона использовала процедуры обращения в ОДКБ, подчеркнула российский дипломат.

«Это законно избранный президент, законное правительство, которое обратилось к организации, в которой участвует, с просьбой о помощи», — сказала Захарова.

Как стало известно ранее, представитель Белого дома Джен Псаки выразила сомнения США в легитимности запроса Казахстана к ОДКБ. Комментируя эти слова, Захарова отметила, что в Вашингтоне не до конца понимают законные права республики.