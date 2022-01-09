Принцесса Евгения изменила до неузнаваемости дом Гарри и Меган

Когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию, при этом полностью отказавшись от выполнения прямых королевских обязанностей, в их британском коттедже Фрогмор-хаус стали жить другие представители монаршей династии — принцесса Евгения, ее супруг Джек Бруксбэнк и их сынишка с самым летним именем — Август. Спустя время они многое реконструировали и модернизировали в имении, пишет Marie Claire.

Дом располагается в живописном месте недалеко от Виндзорского замка, где сейчас проживает Елизавета II.

Фрогмор-хаус юридически еще привязан к Сассекским, но они нисколько не против проживания там своих ближайших родственников. Об этом сообщил изданию The Sun инсайдер из королевской семьи.

Переезд Евгении и Бруксбэнка в коттедж Меган и Гарри вполне закономерен, ведь у Сассексого сложились теплые отношения с двоюродной сестрой, и она единственный член королевской семьи, с кем Гарри и Меган по-прежнему поддерживают тесную связь.