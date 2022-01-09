Принцесса Евгения изменила до неузнаваемости дом Гарри и Меган

Когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию, при этом полностью отказавшись от выполнения прямых королевских обязанностей, в их британском коттедже Фрогмор-хаус стали жить другие представители монаршей династии — принцесса Евгения, ее супруг Джек Бруксбэнк и их сынишка с самым летним именем — Август. Спустя время они многое реконструировали и модернизировали в имении, пишет Marie Claire.
Дом располагается в живописном месте недалеко от Виндзорского замка, где сейчас проживает Елизавета II.
Фрогмор-хаус юридически еще привязан к Сассекским, но они нисколько не против проживания там своих ближайших родственников. Об этом сообщил изданию The Sun инсайдер из королевской семьи.
Переезд Евгении и Бруксбэнка в коттедж Меган и Гарри вполне закономерен, ведь у Сассексого сложились теплые отношения с двоюродной сестрой, и она единственный член королевской семьи, с кем Гарри и Меган по-прежнему поддерживают тесную связь.
Судя по Instagram принцессы Евгении, можно заметить, как она изменила дом. Раньше в нем было больше ярких красок, а теперь большинство комнат выполнены в пастельных тонах и не бросаются в глаза.
Летом новая хозяйка разместила серию фотографий, где счастливый папа и наследник Август находятся в стенах дома. Если присмотреться, можно увидеть цвет стен и другие элементы декора.
Стоит отметить, что в гостиной Джека и Евгении больше светлых оттенков, и больше всего в глаза бросается большой белый диван с подушками.
Удивительно, но дизайн дома Гарри и Меган в Монтесито очень схож с тем, что сейчас в их британском доме. Гостиная Меган, к примеру, так же оформлена в светлых пастельных тонах, а в гостиной Сассекских есть камин из природного камня, красивые диваны с льняной обивкой и три гравюры на стене. Их паре подарила американская телеведущая Опра Уинфри.
Ранее сообщалось, как репутация Меган Маркл испортилась после слитой переписки.