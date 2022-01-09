Три регулярных авиарейса задержаны в аэропорту Магнитогорска из-за непогоды

Магнитогорск, 9 января. Несколько регулярных авиарейсов задержаны в Международном аэропорту Магнитогорска из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщается, что вылететь не могут три рейса. Они должны следовать по маршрутам Магнитогорск — Новосибирск (Толмачево), Магнитогорск — Москва (Шереметьево) и Магнитогорск — Москва (Домодедово).

Причиной стало обледенение взлетно-посадочной площадки в аэропорту Магнитогорска. Из-за этого время отправки рейсов компаний «Сибирь» и «Россия» было решено перенести. Всего на данные рейсы зарегистрировано 333 пассажира, из них 29 несовершеннолетних.

Сильный снегопад ранее приостановил работу международного аэропорта Челябинска. Были задержаны вылеты самолетов авиакомпаний «Nordwind Airlines», «Россия» и «Red Wings».