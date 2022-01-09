Самолеты Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году

Североморск, 9 января. Российские противолодочные самолеты Ту-142 в текущем году продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику.

В сообщении пресс-службы Северного флота ВМФ РФ говорится, что экипажи противолодочных Ту-142 продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Подчеркивается, что в минувшем году летчики неоднократно выполняли подобные задачи в международном воздушном пространстве.

По имеющимся данным, в 2021 году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало семь тысяч километров. Экипажи выполняли воздушное патрулирование, проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктическом регионе.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели первое в этом году совместное патрулирование границ Союзного государства. В операции были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ.