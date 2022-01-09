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Илья Прусикин объяснил, почему не придет на шоу «Что было дальше?»

Шоу-бизнес
Илья Прусикин объяснил, почему не придет на шоу «Что было дальше?»
instagram.com  /  @iliyaprusikin

Москва, 9 января. Музыкант, участник известной группы Little Big Илья Прусикин рассказал, как относится к шоу «Что было дальше?» и проекту «Игра» на ТНТ.

Прусикин признался, что не может смотреть, как унижают людей. Он также отметил, что понимает, почему людям подобное может нравиться. Певец намекнул, что не собирается участвовать в проекте, где жестко подкалывают людей.

«Не могу смотреть, как унижают людей. Мне не нравится, но понимаю этот феномен — люди, зная, что их будут подкалывать, сами приходят на проект... Но мне не в кайф», — объяснил 36-летний музыкант в эфире YouTube-шоу продюсера Петра Плоскова.

По словам музыканта, ему больше нравится новое шоу «Игра». Прусикин заявил, что даже был в жюри проекта в одном из выпусков, который уже вряд ли покажут. Певец признался, что там его унизил комик Алексей Щербаков.

Фронтмен Little Big также рассказал, что ему не всегда нравятся объятия даже от любимой девушки Софьи Таюрской. Он испытывает от них клаустрофобию.

Ранее в виллу Прусикина и Таюрской во время их отдыха за границей ворвалась обезьяна и устроила погром. Животное разбросало пакеты с едой, пока музыкантов не было дома.

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шоу Прусикин чбд
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