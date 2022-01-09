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Сотрудники большинства компаний в России могут рассчитывать на повышение зарплаты

  /   Обновлено: 09 января 2022 09:27
Экономика
Сотрудники большинства компаний в России могут рассчитывать на повышение зарплаты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Сотрудники 67% российских компаний могут рассчитывать в 2022 году на рост зарплаты. В 19% организаций жалование работников было увеличено еще в прошлом году. Об этом рассказали эксперты в сфере рекрутинга.

По данным директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter и руководителя проекта «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, средний размер повышения окладов составляет 5%. Как отметила эксперт, этот показатель держится на одном уровне уже несколько лет. Однако фактическое увеличение зарплаты может иметь и больший коэффициент.

«Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% (опрошенных руководителей. — Прим. ред.) компаний, еще 27% не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1%», — уточнила специалист.

Если говорить о росте зарплат в разрезе регионов страны, то наивысший уровень в 2021 году зафиксирован в Уральском федеральном округе. Здесь динамика достигла 12%,

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