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Нацпалата предпринимателей Казахстана обновила данные по ущербу от массовых беспорядков

Общество
Нацпалата предпринимателей Казахстана обновила данные по ущербу от массовых беспорядков
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Нур-Султан, 9 января. Сумма ущерба, нанесенного протестующими во время массовых беспорядков в Казахстане, увеличилась до 212 млн долларов, сообщили в Нацпалате предпринимателей республики.

Ранее сообщалось, что совокупная сумма ущерба составляла 100 млн долларов. Больше всего пострадали представители бизнеса в Алма-Аты, где происходили ожесточенные стычки погромщиков с сотрудниками правоохранительных органов.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как с 1 января власти подняли цены на сжиженный нефтяной газ — с 60 до 120 тенге за литр. Жители страны вышли на уличные демонстрации с призывом снизить стоимость топлива. В итоге митинги переросли в массовые беспорядки.

После акций протеста в Казахстане было возбуждено 125 уголовных дел. В органы полиции доставили 5,8 тысячи человек, среди которых, как сообщила пресс-служба президента Токаева, много иностранных граждан.

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Казахстан массовые беспорядки нацпалата предпринимателей ущерб от беспорядков
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