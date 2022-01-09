Миротворцы ОДКБ взяли под охрану несколько стратегических объектов в Казахстане

Нур-Султан, 9 января. Власти Казахстана передали под охрану миротворцам ОДКБ несколько стратегических объектов на территории страны.

Отметим, что 6 января страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение об отправке миротворческих сил в охваченный протестами Казахстан. В состав миротворческого контингента вошли представители России, Армении, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что миротворческий контингент ОДКБ из Белоруссии осуществляют охрану важных инфраструктурных объектов в Казахстане. Отмечается, что белорусские миротворцы не участвуют в мероприятиях по наведению правопорядка на территории государства.