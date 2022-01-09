Пропавший российский актер Илья Глинников найден в горах Алма-Аты

Алма-Ата, 9 января. Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников находится в нормальном состоянии. Пропавший артист был обнаружен в лагере в горах.

Илья Глинников перестал выходить на связь с 3 января. Близкие переживали об исчезновении артиста, однако вскоре он был найден. Как оказалось, Глинников находился в лагере в горах Казахстана. Об этом сообщил источник в департаменте по ЧС Алма-Аты.

Глинников цел и невредим. Сегодня утром его доставили в аэропорт, скоро он вернется домой. При этом в генконсульство не поступала информация о пропаже артиста. Актер прибыл в Казахстан еще до наступления Нового года.