Генконсульство РФ в Алма-Ате не получало информации о пропаже актера Глинникова

Алма-Ата, 9 января. Информация о пропаже российского актера Ильи Глинникова в Казахстане не поступала в генконсульство России в Алма-Ате. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что актер поехал в Казахстан и 3 января вместе с друзьями решил покорить пик Талгар. Он выходил на связь с матерью, но позднее до него не смогли дозвониться, в результате родственники обратились в полицию.

«Информация не поступала», — цитирует сотрудника генконсульства РИА Новости.

Казахстан охватили массовые протесты и беспорядки в начале 2022 года. Жители республики начали выходить на улицы в связи с недовольством повышением цен на топливо в два раза. После этого акции превратились в погромы и мародерство, сопровождающиеся стычками с полицией и смертями по обеим сторонам баррикад.