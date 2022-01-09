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Генконсульство РФ в Алма-Ате не получало информации о пропаже актера Глинникова

Политика
Генконсульство РФ в Алма-Ате не получало информации о пропаже актера Глинникова
instagram.com  /  @glinnikov1st

Алма-Ата, 9 января. Информация о пропаже российского актера Ильи Глинникова в Казахстане не поступала в генконсульство России в Алма-Ате. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что актер поехал в Казахстан и 3 января вместе с друзьями решил покорить пик Талгар. Он выходил на связь с матерью, но позднее до него не смогли дозвониться, в результате родственники обратились в полицию.

«Информация не поступала», — цитирует сотрудника генконсульства РИА Новости.

Казахстан охватили массовые протесты и беспорядки в начале 2022 года. Жители республики начали выходить на улицы в связи с недовольством повышением цен на топливо в два раза. После этого акции превратились в погромы и мародерство, сопровождающиеся стычками с полицией и смертями по обеим сторонам баррикад.

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Казахстан россия глинников
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