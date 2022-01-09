Подлодка «Магадан» пополнит ряды Тихоокеанского флота ВМФ РФ в 2022 году

Москва, 9 января. Подлодка проекта 636.3 «Магадан» в 2022 году совершит межфлотский переход и приступит к выполнению задач в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

В сообщении пресс-службы Минобороны РФ говорится, что подлодка прибудет в пункт базирования с Балтийского флота. Отмечается, что третья дизельная субмарина проекта 636.3 вошла в состав Тихоокеанского флота 12 октября в ходе торжественной церемонии подъема Андреевского флага.

После совершения межфлотского перехода на ТОФ, аналогичного переходу первых двух лодок данного проекта «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», подлодка «Магадан» приступит к выполнению задач по предназначению у берегов Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» готовится ко второму выходу в открытое море. Специалисты проведут там очередной этап испытаний.