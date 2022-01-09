МВД Казахстана: за время беспорядков в республике погибли 16 силовиков

Нур-Султан, 9 января. Массовые беспорядки в Казахстане повлекли за собой смерти 16 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД республики.

Ранее в СМИ распространяли информацию, что среди погибших было 18 силовиков, однако теперь данные уточнили. Всего за время беспорядков в различной степени пострадали порядка 1,3 тысячи правоохранителей, военнослужащих Нацгвардии и минобороны.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января. Сперва на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ вышли жители Жанаозена и Актау, однако позже к ним присоединились и другие города. Спустя несколько дней акции переросли в мародерство. Погромщики захватывали административные здания, отбирали оружие и вступали в вооруженный конфликт с силовиками. По данным ОНН, в результате беспорядков были ранены около одной тысячи жителей республики.

Крупные банки Казахстана ранее решили списать долги по кредитам погибших в результате протестов силовиков. О такой мере сообщили Сбербанк и Хоум Кредит Банк.