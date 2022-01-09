Настя Ивлеева проводит время в Мексике с популярным блогером

Варадеро, 9 января. Новогодние каникулы большинство звезд проводят в жарких странах. Не стала исключением и телеведущая Анастасия Ивлеева, привыкшая к путешествиям за время работы в шоу «Орел и Решка». Для отпуска она выбрала Мексику, но вот на отдых отправилась не одна, пишет Teleprogramma.pro.
Минувшим летом Настя развелась с супругом — рэпером Элджеем. Брак продлился три года, и после того, как в отношениях наступил кризисный период, бывшие возлюбленные решили не мучить друг друга и расстались друзьями. Иногда экс-супруги даже проводят время в одной компании. Но их любовь закончилась, а значит, о воссоединении можно забыть.
В Мексике Ивлеева пребывает с матерью и братом. Она арендовала родственникам жилье рядом, а сама проводит время с 27-летним блогером Эльдаром Джараховым. Пару уже видели в ресторане, на пляже и на вилле, где живет Ивлеева. Джарахов — блогер со стажем, но огромный успех пришел к нему после того, как он исполнил песню «Я в моменте».
Близкое знакомство Джарахова и Ивлеевой произошло после их совместного участия в шоу «Блогеры и дороги». Слухи об их романе ходят уже несколько месяцев, но серьезно их отношения не воспринимают — в первую очередь по причине того, что Эльдар намного ниже ростом, чем Настя.
При этом блогерша и телеведущая продолжает появляться в видеороликах Джарахова, где молодые люди откровенно шутят друг над другом.
Но поклонников Ивлеевой уже не остановить.
«Элджей был лучше», «Замутил с Настей? Красивая пара», «Как хорошо вам вместе! Лучшая пара — лучшие друзья», — пишут они под ее публикациями в соцсетях, но блогерша пока никак не комментирует происходящее.
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