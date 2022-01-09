Настя Ивлеева проводит время в Мексике с популярным блогером

В Мексике Ивлеева пребывает с матерью и братом. Она арендовала родственникам жилье рядом, а сама проводит время с 27-летним блогером Эльдаром Джараховым. Пару уже видели в ресторане, на пляже и на вилле, где живет Ивлеева. Джарахов — блогер со стажем, но огромный успех пришел к нему после того, как он исполнил песню «Я в моменте».

Близкое знакомство Джарахова и Ивлеевой произошло после их совместного участия в шоу «Блогеры и дороги». Слухи об их романе ходят уже несколько месяцев, но серьезно их отношения не воспринимают — в первую очередь по причине того, что Эльдар намного ниже ростом, чем Настя.

При этом блогерша и телеведущая продолжает появляться в видеороликах Джарахова, где молодые люди откровенно шутят друг над другом.

Но поклонников Ивлеевой уже не остановить.

«Элджей был лучше», «Замутил с Настей? Красивая пара», «Как хорошо вам вместе! Лучшая пара — лучшие друзья», — пишут они под ее публикациями в соцсетях, но блогерша пока никак не комментирует происходящее.

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