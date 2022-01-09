Арсенал оружия арестованных в Казахстане боевиков сняли на видео

Алма-Ата, 9 января. Правоохранительные органы Казахстана задержали более пяти тысяч вооруженных боевиков, которые участвовали в массовых беспорядках по всей республике. Арсенал боеприпасов запечатлели на видео.

Кадры были сделаны в полицейском участке Алма-Аты. На видеозаписи видно, что силовики изъяли у задержанных пистолеты, снайперские винтовки, охотничьи ружья, гранаты, коктейли Молотова и несколько коробок с бутылками водки.

Радикалы имели при себе паспорта других государств. По одной из версий, боевики планировали раздавать алкоголь местным жителям, чтобы те участвовали в массовых беспорядках.

Всего силовики арестовали более пяти тысяч боевиков, примерно три тысячи из них являются гражданами соседних государств. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения, правоохранительные органы проводят антитеррористическую операцию.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что силовикам удалось взять под свой контроль все административные здания страны. Он также призвал соотечественников сообщать в полицию обо всех подозрительных лицах и фактах.