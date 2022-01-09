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Пострадавшим от беспорядков в Казахстане окажут психологическую помощь по горячей линии

Общество
Пострадавшим от беспорядков в Казахстане окажут психологическую помощь по горячей линии
Global Look Press  /  t.me/ shot_shot

Нур-Султан, 9 января. Горячая линия по оказанию психологической помощи людям, находящимся в Казахстане, заработает в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Обратиться за помощью можно будет по номеру 1414. Профессиональные психологи будут оказывать помощь и поддержку круглосуточно.

Также в республике уже начала действовать горячая линия по отслеживанию цен на продовольствие. Таким образом жители Казахстана смогут сигнализировать о фактах незаконного завышения стоимости продуктов питания.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Люди решили высказать свое недовольство ростом цен на автомобильное топливо. Однако спустя несколько дней акции переросли в акты мародерства, погромов и вооруженных столкновений. На фоне происходящего президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил все правительство в отставку.

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Казахстан беспорядки горячая линия психологическая помощь
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