Республиканские трассы в Казахстане открыты после массовых беспорядков и погромов

Нур-Султан, 9 января. Автомобильное движение на дорогах республиканского значения в Казахстане обеспечено после вспыхнувших в государстве массовых протестов и беспорядков. Такие данные привели представители министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Народные волнения в Казахстане начались в январе 2022 года. Казахстанцы вышли на улицы, протестуя против резкого повышения цен на автомобильное топливо — сжиженный газ. Акции резко приняли радикальный оборот, превратившись в мародерства, беспорядки и стычки с полицейскими.

«На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», — следует из сообщения ведомства.

После ожесточенных столкновений потери понесли как силовики, так и участники беспорядков. В связи с обострившейся ситуацией в бывшей советской республике было решено привлечь миротворцев со стороны ОДКБ для урегулирования обстановки.