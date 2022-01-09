Экс-президент Казахстана Назарбаев самолично решил оставить пост председателя Совбеза

Нур-Султан, 9 января. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно принял решение передать пост председателя Совета безопасности Касым-Жомарту Токаеву. Такое заявление сделал пресс-секретарь политика Айдос Укибай.

Укибай заметил, что в СМИ и социальных сетях появляется не совсем корректная информация о Назарбаеве. В некоторых случаях она является лживой и даже провокационной. В условиях кризиса страны такие публикации только подрывают стабильность политической обстановки и конституционных устоев государства, передает Sputnik Казахстан.

«Елбасы все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — заявил Укибай.

Пресс-секретарь добавил, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад. Политики твердо стоят на защите народа Казахстана и во время массовых беспорядков продемонстрировали, что власть в стране монолитна.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первых числах января. Изначально они носили мирный характер: жители страны взбунтовались повышением цен на сжиженный газ. Однако позже в демонстрациях начали участвовать боевики и мародеры, которые воспользовались ситуацией в собственных целях. Недавно правоохранители пресекли незаконный проход через границу 300 человек, которые были вооружены и имели при себе деньги.