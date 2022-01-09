Премьер Японии призвал державы к конкретным действиям для создания безъядерного мира

Токио, 9 января. Достижение безъядерного мира невозможно без конкретных действий со стороны держав, обладающих соответствующим видом оружия. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его мнению, все страны должны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. Япония, в свою очередь, будет активно содействовать. Об этом Кисида рассказал в эфире телеканала NHK.

«Япония как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам, должна продолжать оказывать содействие безъядерному миру. Однако нынешняя ситуация не изменится, если не будет подвижек со стороны ядерных держав. Понимание этого пришло ко мне, когда я был главой МИД», — отметил он.

Соответствующий договор был принят в 2017 году в Нью-Йорке. Его подписали 122 государства, однако страны, имеющие у себя ядерное оружие, отказались. Среди них Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и сама Япония.

Ранее Кисида заявил, что власти страны будут уделять первостепенное внимание ситуации с коронавирусом. На повестке года также восстановление и поддержка экономики после пандемии.