Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 09:04
09:02
Происшествия
МВД Казахстана: за время беспорядков в республике погибли 16 силовиков
09:00
Весь мир
Пушкин, русский язык и гармонь: как африканцев знакомили с культурным наследием России
09:00
Общество
Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Северной столицы
08:43
Происшествия
Арсенал оружия арестованных в Казахстане боевиков сняли на видео
08:34
Общество
Пострадавшим от беспорядков в Казахстане окажут психологическую помощь по горячей линии
08:27
Происшествия
Республиканские трассы в Казахстане открыты после массовых беспорядков и погромов
08:24
Происшествия
Возобновление теплоснабжения на Загородном проспекте Петербурга отложили еще на полдня
08:06
Политика
Экс-президент Казахстана Назарбаев самолично решил оставить пост председателя Совбеза
08:02
Политика
Премьер Японии призвал державы к конкретным действиям для создания безъядерного мира
08:00
Весь мир
Пакистан закупит китайские вертолеты вместо турецких
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер Японии призвал державы к конкретным действиям для создания безъядерного мира

Политика
Премьер Японии призвал державы к конкретным действиям для создания безъядерного мира
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 9 января. Достижение безъядерного мира невозможно без конкретных действий со стороны держав, обладающих соответствующим видом оружия. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его мнению, все страны должны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. Япония, в свою очередь, будет активно содействовать. Об этом Кисида рассказал в эфире телеканала NHK.

«Япония как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам, должна продолжать оказывать содействие безъядерному миру. Однако нынешняя ситуация не изменится, если не будет подвижек со стороны ядерных держав. Понимание этого пришло ко мне, когда я был главой МИД», — отметил он.

Соответствующий договор был принят в 2017 году в Нью-Йорке. Его подписали 122 государства, однако страны, имеющие у себя ядерное оружие, отказались. Среди них Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и сама Япония.

Ранее Кисида заявил, что власти страны будут уделять первостепенное внимание ситуации с коронавирусом. На повестке года также восстановление и поддержка экономики после пандемии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Премьер Японии призвал державы к конкретным действиям для создания безъядерного мира
япония ядерное вооружение дзяо безъядерный мир
Комментировать