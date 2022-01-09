Крупные банки обнулят кредиты погибших при беспорядках в Казахстане силовиков

Алма-Ата, 9 января. Еще два кредитно-финансовых учреждения — Сбербанк и Хоум Кредит Банк — спишут долги по займам с военных и сотрудников полиции, которые погибли при массовых протестах в Казахстане. Такие данные привел телеканал «Хабар 24».

Один из крупнейших банков Казахстана Halyk Bank ранее сообщил об аналогичной мере. Телеканал также передал, что Сбербанк и Хоум Кредит Банк откажутся от начисления пени казахстанцам за просрочку выплат во время напряженной обстановки в стране.

Массовые протесты на территории Казахстана начались с больших городов в первых числах января. Позже на улицы стали выходить люди со всех уголков страны, выражая недовольство двукратным повышением цен на сжиженный газ. Старую столицу страны Алма-Ату вскоре охватили массовые беспорядки и мародерство — погромщики нападали на силовиков и грабили оружейные склады.