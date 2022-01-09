Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 09:04
09:02
Происшествия
МВД Казахстана: за время беспорядков в республике погибли 16 силовиков
09:00
Весь мир
Пушкин, русский язык и гармонь: как африканцев знакомили с культурным наследием России
09:00
Общество
Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Северной столицы
08:43
Происшествия
Арсенал оружия арестованных в Казахстане боевиков сняли на видео
08:34
Общество
Пострадавшим от беспорядков в Казахстане окажут психологическую помощь по горячей линии
08:27
Происшествия
Республиканские трассы в Казахстане открыты после массовых беспорядков и погромов
08:24
Происшествия
Возобновление теплоснабжения на Загородном проспекте Петербурга отложили еще на полдня
08:06
Политика
Экс-президент Казахстана Назарбаев самолично решил оставить пост председателя Совбеза
08:02
Политика
Премьер Японии призвал державы к конкретным действиям для создания безъядерного мира
08:00
Весь мир
Пакистан закупит китайские вертолеты вместо турецких
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане

  /   Обновлено: 09 января 2022 07:35
Происшествия
Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане
Global Look Press  /  ORDA.KZ/XinHua

Нур-Султан, 9 января. Правоохранительные органы взяли под контроль все адмздания в охваченном массовыми беспорядками Казахстане. В регионах страны ситуация стабилизирована, сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В казахстанском государстве восстанавливается функционирование коммунальных служб, отметил исполняющий обязанности главы ведомства. Тургумбаев призвал всех соотечественников проявить терпение к временным ограничениям и помогать правоохранителям в поимке погромщиков.

«Призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций. Не поддаваться на провокации, сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», — заявил и.о. главы МВД в эфире телеканала «Хабар 24».

Казахстан охватили массовые протесты и последующие беспорядки в первые дни наступившего года. Поводом для выхода граждан на улицу стало повышение стоимости автомобильного топлива с 60 до 120 тенге. В связи с недавними событиями президент бывшей советской республики Касым-Жомарт Токаев отправил кабмин в отставку.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане
мвд полиция массовые беспорядки протесты в казахстане
Комментировать