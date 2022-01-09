Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане

Нур-Султан, 9 января. Правоохранительные органы взяли под контроль все адмздания в охваченном массовыми беспорядками Казахстане. В регионах страны ситуация стабилизирована, сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В казахстанском государстве восстанавливается функционирование коммунальных служб, отметил исполняющий обязанности главы ведомства. Тургумбаев призвал всех соотечественников проявить терпение к временным ограничениям и помогать правоохранителям в поимке погромщиков.

«Призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций. Не поддаваться на провокации, сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», — заявил и.о. главы МВД в эфире телеканала «Хабар 24».

Казахстан охватили массовые протесты и последующие беспорядки в первые дни наступившего года. Поводом для выхода граждан на улицу стало повышение стоимости автомобильного топлива с 60 до 120 тенге. В связи с недавними событиями президент бывшей советской республики Касым-Жомарт Токаев отправил кабмин в отставку.