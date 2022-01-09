Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 07:35
07:31
Происшествия
Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане
07:18
Общество
Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь
07:15
Общество
Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов
07:09
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская решила уйти из собственного проекта после провального интервью Собчак
07:07
Происшествия
Около 300 человек задержаны при попытке покинуть Казахстан
06:50
Общество
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Казахстан до 10 января
06:46
Экономика
МВД Казахстана подсчитало примерную сумму ущерба от действий мародеров
06:27
Общество
«Проклятый» корабль-призрак найден в США через 343 года после исчезновения
06:15
Экономика
Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году
06:12
Происшествия
Экс-советник Назарбаева: около трех тыс. погромщиков в Казахстане являются иностранцами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь

Общество
Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь
Невские Новости  /  Степан Яцко

Салехард, 9 января. Сотрудники «Ямалспаса» доставили в медучреждение новорожденного мальчика, которому стало плохо в тундре Приуральского района ЯНАО. Грудничка эвакуировали со стойбища у 37-го километра трассы Обская — Бованенково.

Месячному ребенку внезапно стало плохо, после чего было решено обратиться за помощью к спасателям. Подоспевшие на место происшествия работники «Ямалспаса» и медики оказали мальчику первую помощь, после чего малыша вместе с матерью эвакуировали в больницу поселка Харп.

Сейчас ребенку оказывается квалифицированная медицинская помощь. Рядом с мальчиком находится его мама, передает «Ямал-медиа».

Недавно глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попал в топ губернаторов по итогам 2021 года. Глава региона стал восьмым в первой группе рейтинга, в то время как по итогам 2020 года он был на 13 строчке.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь
ямал скорая помощь приуралье
Комментировать