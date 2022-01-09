Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь

Салехард, 9 января. Сотрудники «Ямалспаса» доставили в медучреждение новорожденного мальчика, которому стало плохо в тундре Приуральского района ЯНАО. Грудничка эвакуировали со стойбища у 37-го километра трассы Обская — Бованенково.

Месячному ребенку внезапно стало плохо, после чего было решено обратиться за помощью к спасателям. Подоспевшие на место происшествия работники «Ямалспаса» и медики оказали мальчику первую помощь, после чего малыша вместе с матерью эвакуировали в больницу поселка Харп.

Сейчас ребенку оказывается квалифицированная медицинская помощь. Рядом с мальчиком находится его мама, передает «Ямал-медиа».

Недавно глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попал в топ губернаторов по итогам 2021 года. Глава региона стал восьмым в первой группе рейтинга, в то время как по итогам 2020 года он был на 13 строчке.