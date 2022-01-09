Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 07:35
07:31
Происшествия
Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане
07:18
Общество
Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь
07:15
Общество
Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов
07:09
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская решила уйти из собственного проекта после провального интервью Собчак
07:07
Происшествия
Около 300 человек задержаны при попытке покинуть Казахстан
06:50
Общество
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Казахстан до 10 января
06:46
Экономика
МВД Казахстана подсчитало примерную сумму ущерба от действий мародеров
06:27
Общество
«Проклятый» корабль-призрак найден в США через 343 года после исчезновения
06:15
Экономика
Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году
06:12
Происшествия
Экс-советник Назарбаева: около трех тыс. погромщиков в Казахстане являются иностранцами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов

Общество
Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов
pixabay.com

Алма-Ата, 9 января. Дефицит продуктов в Алма-Ате вынуждает горожан идти на крайние меры — многие из них уже готовы платить по 100 долларов за булку хлеба. Об этом сообщил один жителей элитного района области Казахстана.

Мужчина проживает в месте, расположенном недалеко от аэропорта Алма-Аты. По его словам, поставлять продукты первой необходимости перестали с момента начала погромов. Его слова передает «Sputnik Казахстан».

«Мы словно оторваны от цивилизации. Интернета, бензина и продуктов в районе нет. Моя семья и соседи уже готовы платить по 100 долларов за хлеб, но его нигде нет», — сообщил он.

Массовые погромы в Казахстане начались в первых числах текущего года. Жители ряда городов выступили против повышения цен на сжиженный газ. Позднее ситуацией воспользовались боевики и мародеры. Во время столкновения с силовиками гибли люди с обеих сторон.

Супермаркеты в Алма-Ате планируют возобновить свою работу 9 января. Принимать покупателей они будут по сокращенному графику.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов
Казахстан беспорядки алма-ата дефицит продуктов
Комментировать