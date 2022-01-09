Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов

Алма-Ата, 9 января. Дефицит продуктов в Алма-Ате вынуждает горожан идти на крайние меры — многие из них уже готовы платить по 100 долларов за булку хлеба. Об этом сообщил один жителей элитного района области Казахстана.

Мужчина проживает в месте, расположенном недалеко от аэропорта Алма-Аты. По его словам, поставлять продукты первой необходимости перестали с момента начала погромов. Его слова передает «Sputnik Казахстан».

«Мы словно оторваны от цивилизации. Интернета, бензина и продуктов в районе нет. Моя семья и соседи уже готовы платить по 100 долларов за хлеб, но его нигде нет», — сообщил он.

Массовые погромы в Казахстане начались в первых числах текущего года. Жители ряда городов выступили против повышения цен на сжиженный газ. Позднее ситуацией воспользовались боевики и мародеры. Во время столкновения с силовиками гибли люди с обеих сторон.

Супермаркеты в Алма-Ате планируют возобновить свою работу 9 января. Принимать покупателей они будут по сокращенному графику.