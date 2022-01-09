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Блогер Блиновская решила уйти из собственного проекта после провального интервью Собчак

Шоу-бизнес
Блогер Блиновская решила уйти из собственного проекта после провального интервью Собчак
instagram.com  /  @elena_blinovskaya

Москва, 9 января. Скандальное интервью блогера Елены Блиновской привело ее к уходу из собственного проекта «Марафон желаний». Женщина решила забыть о популярном курсе раз и навсегда после общения с Ксенией Собчак.

Недавно в Сети появилось интервью Блиновской Собчак. Во время него знаменитость предстала весьма истеричной и склочной натурой, на что обратили внимание юзеры. Они усомнились, что такой человек действительно может быть полезным коучем, который учит успеху других. По их словам, Блиновская превозносит себя над окружающими, хотя на самом деле является обычной «инфоцыганкой».

Они же предположили, что именно критика, свалившаяся на блогера после интервью Собчак, и стала причиной ухода из проекта. Однако сама инстадива объяснила свое решение тем, что «миссия ее начала отпускать».

«Я ухожу! Похоже, достаточно. Я чувствую, что эта миссия меня отпускает. Знания для вас останутся. Марафоны останутся. Но они уже будут жить без моей энергии "здесь и сейчас". Все. Пора. Мне пора идти дальше», — написала Блиновская в личном аккаунте.

Блогер Блиновская решила уйти из собственного проекта после провального интервью Собчак
Pr Scr instagram.com / @elena_blinovskaya

Юзеры не оставили такую запись без внимания. Они порадовались тому, что «мыльный пузырь» Блиновской наконец-то лопнул.

«Скатертью дорога, обманщица!» — написал подписчик.

«Ого! Люди начали пользоваться мозгами и поняли, что это лохотрон?» — удивился юзер.

«Быстренько переобулись и слились после позора!» — написал комментатор.

Раскритиковали Блиновскую и российские звезды. Например, актриса Наталья Рудова задалась вопросом, а можно ли доверять такому «неуравновешенному» человеку. По ее словам, она никогда бы не пошла за советом к блогеру, а обратилась бы к профессиональному психологу.

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