Около 300 человек задержаны при попытке покинуть Казахстан

Нур-Султан, 9 января. Задержанные пытались перейти через государственную границу Казахстана 6–7 января, заявил исполняющий обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Злоумышленники пытались покинуть Казахстан на автомобилях и пешком. В ходе осмотра у них обнаружили огнестрельное оружие и похищенные материальные ценности. В числе последних мобильные телефоны и крупные суммы денег в местной и иностранной валюте.

«У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — приводит слова Тургумбаева оперативный штаб.

МВД Казахстана ранее озвучило предварительную сумму ущерба, который нанесли мародеры в ходе беспорядков. Она составила около 200 миллионов долларов.