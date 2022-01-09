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Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Казахстан до 10 января

Общество
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Казахстан до 10 января
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 января. Рейсы «Аэрофлота» из России в Казахстан и обратно, назначенные на даты до 10 января, отменены. Об этом сообщили в авиакомпании.

Самолеты в соответствующем направлении не летают с 5 января 2022 года. «Аэрофлот» также приостановил продажу билетов до 21 января. Причиной таких мер стали массовые беспорядки, начавшиеся в Казахстане.

«"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в республики Казахстан», — отметили в компании.

Представители «Аэрофлота» пообещали своевременно информировать граждан о всех изменениях. Перевозчик также добавил, что 9 января будут выполнены специальные рейсы из Алма-Аты. Так россияне смогут вернуться на родину из Казахстана.

Аэропорт в Алма-Ате ранее остановил работу на неопределенный срок. До этого воздушная гавань планировала снова начать принимать самолеты 11 января.

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