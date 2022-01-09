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МВД Казахстана подсчитало примерную сумму ущерба от действий мародеров

Экономика
МВД Казахстана подсчитало примерную сумму ущерба от действий мародеров
Global Look Press  /  Kalizhan Ospanov

Нур-Султан, 9 января. Предварительная сумма ущерба, нанесенного мародерами в ходе беспорядков в Казахстане, составила около 200 млн долларов. Бандиты разграбили свыше ста крупных торговых объектов и банков.

Более 400 автомобилей, 346 из которых принадлежат органам внутренних дел, оказались повреждены и уничтожены. Примерная сумма ущерба превышает 87 млрд тенге, что в перерасчете на американскую валюту составляет около 200 млн долларов, заявил исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков», — отметил он в эфире телеканала «Хабар 24».

Мародеры в ходе беспорядков совершали нападения на силовиков и курсантов военного училища. Злоумышленники отобрали у них спецсредства и фирменное обмундирование. Против мародеров начато 125 досудебных расследований, добавил Тургумбаев.

«Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов», — заявил он.

Ранее казахстанские правоохранители задержали 139 участников беспорядков в Жамбылской области. В ходе обысков у радикалов изъяли автоматы, снайперскую винтовку, пистолеты и крупную сумму денег.

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Казахстан беспорядки ущерб
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