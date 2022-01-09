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«Проклятый» корабль-призрак найден в США через 343 года после исчезновения

Общество
«Проклятый» корабль-призрак найден в США через 343 года после исчезновения
flickr.com  /  Sheffield Tiger

Москва, 9 января. Обломки пропавшего 343 года назад корабля «Грифон» найдены в американском озере Мичиган. Авторами этого открытия стали охотники за сокровищами Стив и Кэти Либерт.

Речь идет о судне, которое построил французский ученый Рене-Робер Кавалье де Ла Саль для поиска путей в Азию. Оно таинственно пропало в 1679 году во время доставки груза ценных мехов через озеро Мичиган. Несколько лет назад в нем были найдены обломки, которые, как считают Либерты, принадлежат «Грифону».

Вокруг исчезнувшего корабля ходит множество легенд. Одни считают, что его проклял пророк ирокезов, другие не исключают, что судно захватили индейцы. Сам же де Ла Саль полагал, что экипаж «Грифона» украл ценный груз и потопил корабль. По версии Либертов, судно могло пойти на дно из-за сильного шторма.

Необычная находка ранее была сделана в сточных водах Египта. Местным рабочим удалось обнаружить артефакт, относящийся к эпохе фараона Рамзеса II.

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сша корабль архелогия
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