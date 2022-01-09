Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году

Москва, 9 января. Выплаты российским семьям изменятся уже с 1 февраля текущего года. Речь идет об индексации материнского капитала.

Так, в 2022 году за рождение первенца семья сможет получить более 500 тысяч рублей. При рождении второго ребенка сумма выплаты увеличивается до 665 тысяч рублей, передает «Царьград».

При этом индексации проводятся по фактической инфляции, что означает повышение начислений в будущем. Так, к 2024 году сумма материнского капитала составит свыше 544 тысяч рублей. За второго ребенка и вовсе полагается 719 тысяч рублей.

Помимо фиксированных федеральных выплат, определенные надбавки полагаются в зависимости от региона. Например, семьи Приморского края получают дополнительные средства при рождении или усыновлении третьего ребенка. В 2021 году эта надбавка составляла более 191 тысячу рублей.

Материнский капитал в скором времени может начать распространяться и на отцов. Соответствующий проект внесло Правительство России.