Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 07:34
07:31
Происшествия
Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане
07:18
Общество
Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь
07:15
Общество
Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов
07:09
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская решила уйти из собственного проекта после провального интервью Собчак
07:07
Происшествия
Около 300 человек задержаны при попытке покинуть Казахстан
06:50
Общество
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Казахстан до 10 января
06:46
Экономика
МВД Казахстана подсчитало примерную сумму ущерба от действий мародеров
06:27
Общество
«Проклятый» корабль-призрак найден в США через 343 года после исчезновения
06:15
Экономика
Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году
06:12
Происшествия
Экс-советник Назарбаева: около трех тыс. погромщиков в Казахстане являются иностранцами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году

  /   Обновлено: 09 января 2022 06:15
Экономика
Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году
pixabay.com  /  PD

Москва, 9 января. Выплаты российским семьям изменятся уже с 1 февраля текущего года. Речь идет об индексации материнского капитала.

Так, в 2022 году за рождение первенца семья сможет получить более 500 тысяч рублей. При рождении второго ребенка сумма выплаты увеличивается до 665 тысяч рублей, передает «Царьград».

При этом индексации проводятся по фактической инфляции, что означает повышение начислений в будущем. Так, к 2024 году сумма материнского капитала составит свыше 544 тысяч рублей. За второго ребенка и вовсе полагается 719 тысяч рублей.

Помимо фиксированных федеральных выплат, определенные надбавки полагаются в зависимости от региона. Например, семьи Приморского края получают дополнительные средства при рождении или усыновлении третьего ребенка. В 2021 году эта надбавка составляла более 191 тысячу рублей.

Материнский капитал в скором времени может начать распространяться и на отцов. Соответствующий проект внесло Правительство России.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году
инфляция материнский капитал индексация надбавки
Комментировать