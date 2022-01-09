Экс-советник Назарбаева: около трех тыс. погромщиков в Казахстане являются иностранцами

Алма-Ата, 9 января. Участие в массовых беспорядках в Казахстане принимают 20 тысяч человек, из которых три тысячи – резиденты зарубежных государств. Такое заявление сделал бывший советник экс-председателя совбеза страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Накануне политик принял участие в спецстриме телеведущего Владимира Соловьева. Ертысбаев заявил, что «спящие ячейки боевиков» проходили военную подготовку в казахстанских горах. На акции протеста они пришли без оружия, однако уже в Алма-Ате погромщики взяли под контроль оружейные магазины и после этого без боя вошли в здание Комитета национальной безопасности, уверен экс-советник Назарбаева.

«20 тысяч боевиков участвуют в погромах, около трех тысяч – не являются гражданами Казахстана», — заявил Ермухамет Ертысбаев.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первых числах наступившего года. Вскоре акции переросли в погромы и мародерства, в ходе которых происходили ожесточенные столкновения с силами безопасности страны.