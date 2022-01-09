Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении работы АЗС в республике

Нур-Султан, 9 января. Автомобильные заправочные станции (АЗС) возвращаются к работе в регионах Казахстана со стабильной обстановкой, заявили в республиканском минэнерго.

Сейчас в стране стабилизировались поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа, отметили в ведомстве. В минторговли Казахстана добавили, что республика обеспечена бесперебойными поставками продовольственных товаров и имеет достаточные запасы продуктов питания.

Массовые протесты начались на территории Казахстана в начале января из-за недовольства граждан повышением стоимости газа. Позднее демонстрации переросли в беспорядки, которые охватили сразу несколько крупных городов республики.

Из-за действий мародеров пострадали множество зданий, магазинов и заправок. Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого неизвестные воруют топливо на АЗС в Нур-Султане.