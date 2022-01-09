Профессор Пол Эрлих предрек человечеству шестую волну глобального вымирания

Пало-Альто, 9 января. Жители Земли находятся на пороге шестой волны массового вымирания. Последний раз такое событие привело к исчезновению динозавров, предупредил профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих.

Ученый приводит данные Всемирного фонда дикой природы. Согласно им, в течение следующего десятилетия исчезнуть могут миллионы растений и животных. Причиной этому являются чрезмерные вырубка лесов, охота и ловля рыбы, передает Daily Mail.

Эрлих же видит причину подобного исхода в другом. По его мнению, следующие 10-50 лет определят будущее всего человечества.

«Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — считает профессор.

Всемирный фонд дикой природы ранее оглашал список животных, находящихся на грани исчезновения. В их число вошли белые медведи, африканские слоны, несколько видов акул, лягушек и рыб.