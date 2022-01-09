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Доступ к проводному интернету возобновили в Нур-Султане

Общество
Доступ к проводному интернету возобновили в Нур-Султане
pixabay.com

Нур-Султан, 9 января. Жители Нур-Султана вновь получили доступ к проводному интернету. Он отсутствовал в столице Казахстана с 8 на 9 января.

Выход в интернет для жителей Казахстана был заблокирован в 15:40 по местному времени на фоне беспорядков в стране. Сбоев в функционировании сотовой связи в тот момент не наблюдалось. В настоящее время подключение в мобильному интернету по-прежнему недоступно. В стране также действует комендантский час — с 23:00 до 7:00 по местному времени, передает ТАСС.

Массовые беспорядки в Казахстане начались на фоне повышения цен на сжиженный газ. Вскоре протесты переросли в акты мародерства и столкновения с силовиками. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.

Ранее компания «Аэрофлот» отменила все рейсы в страну. Продажа билетов на данный момент также приостановлена.

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Казахстан нур-султан массовые беспорядки проводной интернет
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