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Количество задержанных погромщиков в Казахстане превысило отметку в 5,1 тыс. человек

  /   Обновлено: 09 января 2022 06:03
Происшествия
Количество задержанных погромщиков в Казахстане превысило отметку в 5,1 тыс. человек
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Алма-Ата, 9 января. Число арестованных при массовых беспорядках в Казахстане увеличилось до 5135 человек по всей стране. Такие данные привели в государственном министерстве внутренних дел.

Протесты охватили бывшую советскую республику в начале наступившего года. Граждане начали выходить на улицы в знак несогласия с повышением цен на автомобильное топливо – сжиженный газ с 60 до 120 тенге. Сперва акции проходили в крупных городах (Жанаозен, Актау и Алма-Ата), однако позже протестующие появились во всех уголках Казахстана.

Позже в стране начались массовые беспорядки, сопровождающиеся мародерством. Погромщики вступали в ожесточенные столкновения с силовиками, которые заканчивались жертвами с обеих сторон конфликта. В ответ на это власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и дали старт контртеррористической операции.

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мвд массовые беспорядки протесты в казахстане
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