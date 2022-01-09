Количество задержанных погромщиков в Казахстане превысило отметку в 5,1 тыс. человек

Алма-Ата, 9 января. Число арестованных при массовых беспорядках в Казахстане увеличилось до 5135 человек по всей стране. Такие данные привели в государственном министерстве внутренних дел.

Протесты охватили бывшую советскую республику в начале наступившего года. Граждане начали выходить на улицы в знак несогласия с повышением цен на автомобильное топливо – сжиженный газ с 60 до 120 тенге. Сперва акции проходили в крупных городах (Жанаозен, Актау и Алма-Ата), однако позже протестующие появились во всех уголках Казахстана.

Позже в стране начались массовые беспорядки, сопровождающиеся мародерством. Погромщики вступали в ожесточенные столкновения с силовиками, которые заканчивались жертвами с обеих сторон конфликта. В ответ на это власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и дали старт контртеррористической операции.