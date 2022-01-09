Белый дом ответил на возмущение МИД России из-за заявления Блинкена об ОДКБ в Казахстане

Вашингтон, 9 января. Недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона относительно роли ОДКБ в Казахстане на предстоящих переговорах с Россией в Женеве. Об этом в ходе специального телефонного брифинга заявил представитель Белого дома.

Блинкен накануне заявил, что «когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». В российском МИД возмутились подобным словам и ответили американскому чиновнику в подобной манере. В дипредставительстве заявили, что «когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — продолжил диалог представитель Белого дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала комментарии американских чиновников на тему трагедии в Казахстане «детским лепетом». Она уверена, что политики из США пребывают в отчаянии из-за отсутствия аргументов.