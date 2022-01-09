Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 07:34
07:31
Происшествия
Военные отбили у протестующих все административные здания в Казахстане
07:18
Общество
Ямальские спасатели доставили младенца из тундры в больницу и спасли ему жизнь
07:15
Общество
Жители Алма-Аты готовы покупать хлеб по 100 долларов за штуку из-за нехватки продуктов
07:09
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская решила уйти из собственного проекта после провального интервью Собчак
07:07
Происшествия
Около 300 человек задержаны при попытке покинуть Казахстан
06:50
Общество
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Казахстан до 10 января
06:46
Экономика
МВД Казахстана подсчитало примерную сумму ущерба от действий мародеров
06:27
Общество
«Проклятый» корабль-призрак найден в США через 343 года после исчезновения
06:15
Экономика
Материнский капитал на второго ребенка составит 700 тыс. рублей к 2024 году
06:12
Происшествия
Экс-советник Назарбаева: около трех тыс. погромщиков в Казахстане являются иностранцами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Белый дом ответил на возмущение МИД России из-за заявления Блинкена об ОДКБ в Казахстане

Политика
Белый дом ответил на возмущение МИД России из-за заявления Блинкена об ОДКБ в Казахстане
pixabay.com

Вашингтон, 9 января. Недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона относительно роли ОДКБ в Казахстане на предстоящих переговорах с Россией в Женеве. Об этом в ходе специального телефонного брифинга заявил представитель Белого дома.

Блинкен накануне заявил, что «когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». В российском МИД возмутились подобным словам и ответили американскому чиновнику в подобной манере. В дипредставительстве заявили, что «когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — продолжил диалог представитель Белого дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала комментарии американских чиновников на тему трагедии в Казахстане «детским лепетом». Она уверена, что политики из США пребывают в отчаянии из-за отсутствия аргументов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Белый дом ответил на возмущение МИД России из-за заявления Блинкена об ОДКБ в Казахстане
россия белый дом блинкен
Комментировать