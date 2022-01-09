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Токиец принес в ресторан муляж бомбы из-за желания быть приговоренным к казни

Происшествия
Токиец принес в ресторан муляж бомбы из-за желания быть приговоренным к казни
pixabay.com

Токио, 9 января. Полиция Токио задержала местного жителя, который взял в заложники сотрудника ресторана. Злоумышленник забаррикадировался в заведении и угрожал жертве ножом.

Инцидент произошел накануне вечером в ресторане, расположенном вблизи железнодорожной станции Ееги. Мужчина по имени Акито Араки сказал менеджеру заведения, что принес с собой бомбу. После этого он продолжил угрожать сотруднику ножом, передает NHK.

Остальных посетителей ресторана оперативно вывели на улицу. Полиция вела переговоры с Араки на протяжении трех часов, в итоге менеджера удалось освободить из рук преступника через служебный ход. Для этого правоохранители забросили внутрь здания светошумовую гранату.

Позднее выяснилось, что никакой бомбы у мужчины не было. Вместо этого к его руке была примотана коробка от смартфона. Сам задержанный признался, что пошел на преступление ради того, чтобы его приговорили к смертной казни.

Инцидент с захватом заложников ранее произошел в американском городе Блумингтон. Злоумышленник забаррикадировался на территории Индианского университета.

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