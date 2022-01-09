AP: США готовятся наложить на Россию эмбарго из-за Украины

Вашингтон, 9 января. США намерены внести Россию в список стран, в отношении которых введены самые жесткие экспортные ограничения. Об этом сообщило издание Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон планирует наложить на Москву эмбарго в случае «вторжения» на Украину. Подобные ограничения уже введены против Ирана, КНДР, Кубы и Сирии. США могут запретить ввоз ряда товаров американского производства в Россию.

Запад активно обвиняет Россию в намерении «вторгнуться» на территорию Украины. НАТО в свою очередь расширяет свое присутствие в Восточной Европе. Эти действия, угрожающие национальной безопасности РФ, вызывают беспокойство в Москве.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Белый дом рассматривает возможность введения санкций против России. Ограничения могут коснуться поставляемой в Россию американской электроники, а также аэрокосмической и военной отраслей.