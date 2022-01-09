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Сотрудники газеты «"МК" в Казахстане» перестали выходить на связь

Происшествия
Сотрудники газеты «"МК" в Казахстане» перестали выходить на связь
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Алма-Ата, 9 января. Двое сотрудников газеты «Московский комсомолец» пропали во время освещения событий в Казахстане. Сейчас на территории страны бушуют беспорядки.

Исчезновение коллег озвучила редакция издания. По данным СМИ, информацию перестал передавать главный редактор сайта «МК» в Казахстане» Сергей Апарин. В последний раз он связывался с командой 5 января.

Кроме того, неизвестна судьба и менеджера зарубежных проектов «Московского комсомольца» Гульнары Миньковой, которая вместе с мужем находилась в Казахстане на отдыхе. В последний раз во время связи с коллегами она сообщила, что оказалась заблокирована в апартаментах в Алма-Ате во время беспорядков.

Ситуация на территории Казахстана обострилась 2 января. В стране начались массовые протесты, которые были порождены недовольством двукратным увеличением цены на сжиженный газ. Позже митинги переросли в беспорядки, ситуацией воспользовались террористы и мародеры. Правоохранительные органы задерживают на территории страны представителей других государств.

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Казахстан исчезновение московский комсомолец
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