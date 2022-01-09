Костромичка погибла в горящем доме в городе Шарья

Шарья, 9 января. Минимум одна женщина стала жертвой пожара в деревянном частном доме в Костромской области. Пламя полыхало на площади 96 «квадратов», сообщил представитель МЧС России.

Чрезвычайное происшествие случилось в доме на улице Белозерская. На момент пожара, по предварительной информации, в здании находились шестеро – двое несовершеннолетних и четверо взрослых.

«В 01.39 пожар был локализован на площади 96 квадратных метров. В 02.00 ликвидировано открытое горение», — передало издание РИА Новости, добавив, что к тушению огня привлекались 29 спасателей и 11 единиц техники.

После пожара в сгоревшем здании был найден труп женщины. На данный момент остальных людей ищут.

Вся Кострома недавно содрогнулась от зверского убийства пятилетней девочки. Мужчины, задержанные за жестокую расправу над ребенком, состояли в любовных отношениях.