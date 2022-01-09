Акимат Алма-Аты опроверг слухи о взрыве в здании городской полиции

Алма-Ата, 9 января. Информация о взрыве в здании полиции боевиками на территории Алма-Аты не соответствует действительности, заявил заместитель городского акима Ержан Бабакумаров.

Ранее ряд СМИ распространил сообщение о том, что бандиты взорвали здание управления полиции Ауэзовского района. Бабакумаров опроверг эти слухи, назвав их частью информационной войны. Последняя, по его словам, нацелена на то, чтобы «сеять ощущение хаоса».

«Информация о том, что бандиты взорвали здание управления полиции Ауэзовского района — это ложь», — цитирует его Sputnik Казахстан.

Волна протестов охватила Казахстан в первых числах января. Местные жители вышли на улицы из-за недовольства повышением цен на газ. Позднее демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Казахстанские силовики ранее задержали 139 участников беспорядков в Жамбылской области республики. Во время обысков у них были найдены автоматы, винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.