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Власти Жамбылской области Казахстана объявили красный уровень террористической угрозы

  /   Обновлено: 09 января 2022 04:32
Происшествия
Власти Жамбылской области Казахстана объявили красный уровень террористической угрозы
Global Look Press  /  t.me/ kazfreee

Тараз, 9 января. Красный уровень террористической угрозы был введен властями Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

По информации МВД республики, в регионе уже задержаны порядка 90 человек. Во время спецопераций были ранены семь полицейских, один из которых погиб. При задержании у погромщиков изъяли автоматы, снайперскую винтовку, пистолеты и деньги.

Массовые беспорядки в республике идут с первых дней текущего года. Поводом для недовольства стало двукратное повышение цен на топливо для заправки машин. Первыми на улицы вышли жители Жанаозен и Актау, однако позже протестные настроения распространились по всей республике. В ходе столкновений погромщиков с силовиками погибли люди с обеих сторон.

Компания «Аэрофлот» ранее отменила все рейсы в республику на 8 января. Также временно приостановлена и продажа билетов.

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Казахстан красный уровень террористическая угроза массовые беспорядки жамбылская область
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