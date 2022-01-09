Власти Жамбылской области Казахстана объявили красный уровень террористической угрозы

Тараз, 9 января. Красный уровень террористической угрозы был введен властями Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

По информации МВД республики, в регионе уже задержаны порядка 90 человек. Во время спецопераций были ранены семь полицейских, один из которых погиб. При задержании у погромщиков изъяли автоматы, снайперскую винтовку, пистолеты и деньги.

Массовые беспорядки в республике идут с первых дней текущего года. Поводом для недовольства стало двукратное повышение цен на топливо для заправки машин. Первыми на улицы вышли жители Жанаозен и Актау, однако позже протестные настроения распространились по всей республике. В ходе столкновений погромщиков с силовиками погибли люди с обеих сторон.

Компания «Аэрофлот» ранее отменила все рейсы в республику на 8 января. Также временно приостановлена и продажа билетов.