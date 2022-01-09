МВД откажется от проставления отметок о браках и детях в паспортах россиян

Москва, 9 января. Хранение основных сведений о населении в электронном виде обесценивает необходимость проставления меток о браках и детях в паспортах россиян, заявили в МВД.

Заинтересованные ведомства могут получить основные сведения о гражданах по соответствующему запросу. Вся подобная информация хранится в системах органов власти, напомнили в МВД России.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — пояснили ТАСС в пресс-центре ведомства.

МВД ранее сократило до пяти дней срок оформления российского паспорта. Нововведения начнут действовать на территории России с 1 июля 2022 года.